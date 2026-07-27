Mujer fue atacada por su exnovio en pleno centro de Cali afuera de un local comercial

Un nuevo hecho de violencia de género se registró en la tarde de este lunes en el centro de Cali, cuando una mujer fue atacada por su ex compañero sentimental, resultando gravemente herida. La agresión ocurrió ante la mirada atónita de decenas de transeúntes y comerciantes, a las afueras de un local comercial.

El ataque quedó registrado en videos de las cámaras de seguridad, que evidencian los minutos antes, cuando se observa a la mujer conversando con el agresor, quien en cuestión de segundos la apuñala varias veces.

La situación desató el caos de inmediato en la zona, donde las personas intentaban separar a la víctima del sujeto, logrando auxiliarla. Varios hombres le propinaron golpes al agresor, intentado tomar justicia por mano propia, sin embargo, instantes después llegó una patrulla de la Policía a intervenir.

"La rápida reacción permitió la captura en flagrancia de un hombre, señalado agredir con arma cortopunzante a una mujer en el centro de Cali. Los uniformados atendieron de manera inmediata el llamado de la ciudadanía, trasladando a la víctima a un centro hospitalario y el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación", señaló el teniente coronel José López, comandante del Distrito Uno de la Policía de Cali.



La mujer fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial donde está siendo intervenida quirúrgicamente, su estado de salud es muy delicado. De inmediato se activó la ruta de atención con la Patrulla Púrpura, para brindar acompañamiento psicosocial a la víctima y su familia.