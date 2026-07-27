Refinadora de aceites suspende operación mientras investigan procedencia de malos olores en Cali

A partir de este lunes 27 de julio, la empresa Refinadora Nacional de Aceites y Grasas, Refinal, suspendió sus labores de recolección y transporte de residuos animales para su procesamiento en la planta ubicada en zona rural del municipio de Candelaria, Valle, obedeciendo una medida preventiva de la autoridad ambiental, mientras avanzan las investigaciones para determinar la fuente de los malos olores que se han percibido en Cali en los últimos días.

La compañía indicó que esta medida se acata de manera inmediata, sin embargo representa un gran riesgo para la salud pública, además podría generar consecuencias que trascienden la operación y afectar la economía regional, y el funcionamiento de toda la cadena pecuaria.

"Diariamente estamos procesando alrededor de 200 toneladas de residuos animales provenientes de plantas de beneficio, frigoríficos, granjas, supermercados y empresas de alimentos. Estos materiales son altamente perecederos y requieren ser recolectados y procesados de manera oportuna. Cuando se acumula, se puede acelerar el proceso de descomposición, se puede favorecer la proliferación de vectores y plagas", advirtió Carlos Mario Moreno, gerente general de Refinal.

Esta empresa recibe residuos animales de plantas productoras de alimentos de los departamentos de Valle, Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda, cuyas cadenas productivas podrían verse afectadas por la medida ambiental. Ante este panorama, se está solicitando un plan de contingencia que evite una emergencia sanitaria.



"¿Cómo se atenderán situaciones como, por ejemplo, la acumulación de residuos animales con los consecuentes riesgos sanitarios y ambientales? ¿la disminución en la capacidad operativa de las cadenas avícola, porcícola y bovina? ¿el incremento en los costos para productores, procesadores y comercializadores?", añadió Moreno.

Desde Refinal se advierte además que con esta situación, incluso podrían incrementarse precios en alimentos como el pollo, la carne de res y de cerdo, debido al costo adicional que deberán asumir las productoras por la suspensión de operaciones de esta compañía.

Por otra parte, los trabajadores de la empresa llegaron a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC; autoridad que impuso la medida preventiva, para realizar un plantón en protesta a la sanción, exigiendo que se les permita seguir trabajando mientras se esclarece si es esta compañía la que está produciendo los olores ofensivos en la ciudad de Cali y sus alrededores.