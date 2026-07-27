Sobreviviente del secuestro de la Asamblea del Valle respalda posesión de De La Espriella en Cali

La posible realización de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la Asamblea del Valle del Cauca, donde en 2002 las FARC secuestraron a 12 diputados, sigue generando reacciones. El único sobreviviente de este caso, el político y abogado Sigifredo López, aseguró que la consideración tendría un profundo significado para las víctimas del conflicto armado.

López recordó que el Pacífico colombiano concentra una de las mayores afectaciones por el conflicto armado y destacó el simbolismo de que la ceremonia se lleve a cabo en Cali.

"Alrededor del 25% de las víctimas del conflicto armado se encuentran en el Pacífico colombiano. El Cauca sigue siendo el teatro de operaciones de la guerra. Es muy importante y significativo que el señor presidente de la República se posesione en Cali", afirmó.

El exdiputado también valoró el anuncio del presidente electo de fortalecer el batallón de alta montaña en la zona rural de Jamundí. A su juicio, esa decisión envía un mensaje de respaldo a una región que durante décadas ha sufrido los efectos de la violencia.



"Ese es un mensaje muy contundente (...) que quiere devolverle y garantizarle la seguridad a los ciudadanos del suroccidente de Colombia, tan afectados por el conflicto armado", señaló Lopez.

Sin embargo, insistió en que la estrategia para el Pacífico no puede limitarse a la seguridad. López pidió fortalecer la gerencia para el Pacífico colombiano y priorizar proyectos que impulsen el empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial para las víctimas y sus familias.

También recordó que el Valle del Cauca aporta cerca del 10 % del PIB nacional y que la región Pacífico representa una parte fundamental de la economía del país gracias a su potencial productivo y a Buenaventura como principal puerto sobre ese océano.

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Finalmente, hizo un llamado al presidente electo para que el respaldo al suroccidente se traduzca en acciones concretas. "Señor presidente, muy respetuosamente le pedimos desde el suroccidente de Colombia que fortalezca y que apoye al Pacífico colombiano, no solo en materia de seguridad, que es prioritario, sino también en materia de apoyo para la generación de empleo y para el desarrollo empresarial que requiere esta zona del suroccidente de Colombia", concluyó.