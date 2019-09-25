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Blu Radio  / Sigifredo López

Sigifredo López

Sigifredo López, sobreviviente del secuestro de la Asamblea del Valle.
Política

Sobreviviente del secuestro de la Asamblea del Valle respalda posesión de De La Espriella en Cali

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Judicial

"Ni comían carne ni tenían médico privado": familiares de diputados del Valle les responden a exFarc

9841_BLU Radio. Sigifredo López / Foto: BLU Radio
Nación

JEP debe corregir su concepto y permitir que las víctimas pregunten directamente: Sigifredo López

9841_BLU Radio. Sigifredo López / Foto: BLU Radio
Primicia
Nación

Consejo de Estado condenó a la Nación por secuestro de Sigifredo López

Audiencia de reconocimiento del caso 01 en la JEP Foto Twitter JEP_Colombia.jpg
Nación

“Ustedes son genocidas, igual que Hitler": víctimas de las FARC a secretariado

9841_BLU Radio. Sigifredo López / Foto: BLU Radio
Nación

Si no es por presión de víctimas, no estarían reconociéndolo: Sigifredo López, quien fue secuestrado

334693_BLU Radio. Atentado a Sigifredo López // Fotos: Suministradas a BLU Radio
Judicial

Condenan a nueve años a hombre que intentó asesinar a Sigifredo López en Cali

9841_BLU Radio. Sigifredo López / Foto: BLU Radio
Nación

No podemos volver a la guerra por más profunda que sea la decepción: Sigifredo López

9841_BLU Radio. Sigifredo López / Foto: BLU Radio
Nación

Los que apoyamos la paz debemos seguir y no hacer trizas los acuerdos: Sigifredo López

9841_BLU Radio. Sigifredo López / Foto: BLU Radio
Judicial

Envían a la cárcel a hombre que habría atacado a Sigifredo López

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