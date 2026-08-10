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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Este lunes inician sanciones por rotación del pico y placa en el Valle de Aburrá

Este lunes inician sanciones por rotación del pico y placa en el Valle de Aburrá

De no cumplir con la restricción, la sanción económica es de $633.232 y la inmovilización del vehículo.

Pico y placa Medellín.jpg
Movilidad en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.

La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.

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De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:

Lunes: 5 y 8

Martes: 1 y 4

Miércoles: 0 y 2

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Jueves: 3 y 6

Viernes: 7 y 9

Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.

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Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía.

"La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.

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