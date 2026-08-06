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¿Habrá pico y placa regional este fin de semana en Bogotá por puente festivo?

Este fin de semana será puente festivo en el país en el marco de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en Cali, además de ser día de conmemoración por la Batalla de Boyacá.

Pico y placa regional en Bogotá.
Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Del 7 al 9 de agosto, Colombia tendrá nuevamente puente festivo, esta vez por la conmemoración de los 207 años de la Batalla de Boyacá y, además, se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali. Pero surgen inquietudes si este evento político trae normativas diferentes en estos días de descanso, incluyendo el pico y placa regional.

¿Habrá pico y placa regional en Bogotá este puente festivo?

Sí. A través de un comunicado, la Alcaldía le recordó a la ciudadanía que el próximo domingo, 9 de agosto, regirá la medida con normalidad como se hace habitualmente en los puentes festivos de la capital; además, esperan la salida de más de 1.1 millones de carros y el ingreso de otro millón durante estos días.

Así funcionará el ingreso a Bogotá este puente festivo

  • Del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6, y 8).
  • De las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7 y 9).
La Policía de Tránsito de Bogotá realiza controles de pico y placa regional en la capital del país.
Pico y placa regional en Bogotá
Foto: Secretaría de Movilidad

Habrá controles durante el ingreso de Bogotá

No solamente la medida de pico y placa estará presente en el control de las autoridades, sino que, según la Secretaría de Movilidad, habrá supervisión en puntos estratégicos, coordinación con tránsito y ajustes en algunos semáforos para garantizar el flujo vehícular.

"Como parte del Plan Éxodo y Retorno, se implementarán ajustes en los tiempos semafóricos en los corredores con mayor demanda, supervisión permanente en puntos estratégicos y coordinación con autoridades regionales, alcaldías de municipios vecinos y concesionarios viales para facilitar los desplazamientos y responder oportunamente ante cualquier novedad", puntualizaron sobre el plan en la ciudad.

Estos son los corredores viales habilitados

  • Autopista Norte.
  • Autopista Sur.
  • Avenida Calle 80.
  • Avenida Calle 13.
  • Avenida Carrera Séptima.
  • Avenida Boyacá (vía al Llano).
  • Vía Suba – Cota.
  • Vía a La Calera.
  • Vía a Choachí.
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