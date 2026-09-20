Impactante video de taxista que habría arrollado a motociclista y escapado del lugar

Un fuerte accidente de tránsito quedó registrado en una cámara de seguridad durante la mañana de este 20 de septiembre en la localidad de Rafael Uribe, en Bogotá. El hecho involucró a un taxi y a un motociclista, quien terminó tendido sobre la vía.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el siniestro ocurrió en la carrera 24 con calle 41B sur. En las imágenes se observa el momento de la colisión y la forma en que la motocicleta termina desplazándose hacia la dirección en la que transitaba un peatón.

El accidente también habría involucrado al peatón que se encontraba pasando por el lugar. Tras la colisión, la motocicleta salió hacia su dirección y logró impactarlo.

¿Qué se observa en el video del accidente?

La cámara de seguridad registró el momento exacto del accidente, material que podría servir para la investigación y para que las autoridades determinen cómo ocurrieron los hechos.

En las imágenes se aprecia que, después del accidente, el conductor del taxi habría abandonado el lugar. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho.

Publicidad

Hasta el momento, no se conoce qué habría provocado la colisión entre el taxi y la motocicleta. Por esta razón, el registro de la cámara de seguridad podría ser clave para determinar la secuencia de lo ocurrido.

¿Qué se sabe del motociclista tras el accidente?

El motociclista quedó tendido en el suelo luego de la colisión y, por lo que se logra apreciar en el video habría sufrido graves heridas como consecuencia de la caída.

Publicidad

Hasta el momento se desconoce su estado de salud, por lo que no se puede establecer la gravedad de las lesiones que habría sufrido después del accidente.

El hecho ocurrió durante la mañana de este 20 de septiembre en la carrera 24 con calle 41B sur, en la localidad de Rafael Uribe. La información disponible señala que el accidente quedó registrado en una cámara de seguridad del sector.

El material audiovisual permitirá observar la secuencia de la colisión y podría ser utilizado como elemento para esclarecer las circunstancias del accidente.