Envían a prisión a pareja señalada de causar la muerte de un guarda de TransMilenio en Soacha

Una juez de control de garantías envió a prisión a Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra, señalados de estar involucrados en la agresión que causó la muerte de Cristian David Garzón, un guarda de seguridad de 27 años, en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, Cundinamarca.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron hacia las 9:30 de la mañana del 18 de septiembre, cuando Garzón habría intentado impedir que la pareja ingresara de manera irregular a la estación.

En medio de la discusión, Acevedo Sánchez habría intentado atacar con una navaja a una compañera de Cristian Garzón. El joven se interpuso para protegerla y fue entonces cuando recibió las heridas mortales, mientras que Díaz Sierra, quien sería su pareja, presuntamente habría motivado que la agresión continuara.

Tras el ataque, compañeros de Garzón lo trasladaron a un centro médico que estaría cerca del lugar de los hechos. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.



La Policía Metropolitana de Soacha capturó a la pareja en vía pública y les incautó el arma blanca que, según las autoridades, habría sido utilizada durante la agresión, y un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado; sin embargo, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos.

Según la información conocida durante el proceso, Díaz Sierra registra cuatro anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. Acevedo Sánchez, por su parte, no registra antecedentes judiciales.