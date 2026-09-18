Así fue el asesinato de guardia de TransMilenio por impedir que colado entrara sin pagar

La mañana de este viernes 18 de septiembre terminó en tragedia para un trabajador de seguridad de TransMilenio. Cristian Garzón, de 27 años, murió después de recibir una herida con arma blanca en medio de un procedimiento relacionado con el ingreso irregular de usuarios a la estación Terreros, en Soacha.

Blu Radio conoció el testimonio de una de las guardias que se encontraba en el lugar y que atendió directamente la situación. De acuerdo con su relato, Cristian intervino cuando el agresor sacó un cuchillo y terminó recibiendo la puñalada que, según las primeras versiones entregadas por la testigo, habría afectado una zona vital.

Cristian se interpuso entre el agresor y su compañera

La situación comenzó en uno de los accesos laterales de la estación Terreros, en el costado sur. La guardia contó que un hombre, al parecer bajo los efectos de sustancias, tomó de una pierna a uno de los trabajadores e intentó hacerlo caer de la estación.

Asesinaron a guardia de TM por colarse en estación de Terreros. Foto: Redes sociales

Ante lo ocurrido, la mujer acudió para auxiliar a su compañero. Según explicó, ambos lograron sacar al hombre del lugar y llevarlo hacia el exterior de la estación. Sin embargo, la situación volvió a tornarse violenta.



Cuando veo que el individuo se mete la mano en el pecho, yo empujo al compañero. El compañerito se me atraviesa entre el individuo y yo y le pegan la puñalada en el pecho relató la guardia a Blu Radio

Después de la agresión, el hombre habría escapado del lugar junto con una mujer. La trabajadora regresó de inmediato para verificar el estado de Cristian, quien inicialmente intentó tranquilizarla.

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“Solo me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’”, contó.

Fue en ese momento cuando la guardia observó la herida en el chaleco de seguridad. Al retirarle parte de la protección, se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido.

La guardia intentó auxiliar a Cristian

La trabajadora recordó que Cristian comenzó a perder el conocimiento mientras permanecían cerca de las barandas ubicadas en el costado lateral de la estación.

Se nos quedó ahí en las manos, se nos desvaneció en las manos y empezó a sangrar descontroladamente relató

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La guardia señaló que los trabajadores intentaron auxiliarlo mientras esperaban la atención médica. Posteriormente, Cristian fue trasladado hasta la estación Virrey, ubicada cerca del lugar de los hechos, donde ingresó para recibir maniobras de reanimación.

Lo ingresan a reanimar y después de un tiempo nos notifican del fallecimiento del compañero, que lo intentaron reanimar y no se pudo contó con la voz entrecortada

La testigo manifestó que la agresión habría sido provocada por personas que intentaban ingresar o permanecer de manera irregular en el sistema. No obstante, las circunstancias exactas del ataque y la responsabilidad individual de los involucrados deberán ser determinadas por las autoridades.

Más allá de la tragedia, la guardia destacó que Cristian terminó protegiéndola en el momento más crítico del enfrentamiento.

“Gracias al compañero no me pasó nada”, afirmó. Luego, visiblemente afectada por lo sucedido, agregó: “Yo hubiera preferido que hubiera sido yo”.

La mujer explicó que tiene una bebé en casa y recordó que ella y Cristian eran compañeros de trabajo que, durante el turno, incluso habían hablado sobre evitar enfrentamientos con los usuarios.

“Estábamos bromeando con que no se metiera en problemas durante todo el turno y se evitó a lo más posible entrar en choque con los usuarios”, relató.

Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación cambió y Cristian terminó poniéndose en medio para evitar que ella fuera alcanzada por el arma.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la víctima era Cristian Garzón, de 27 años, y lamentó el asesinato. Además, informó que la Policía capturó a un presunto responsable de los hechos.

Las autoridades deberán establecer ahora qué ocurrió exactamente durante la confrontación, quiénes participaron y las circunstancias que llevaron a la muerte del trabajador de seguridad.