Se conoce video de cómo intentaron auxiliar a guarda asesinado en estación de TransMilenio

Se conoció el video del momento en que intentaron auxiliar a Cristian Garzón, guarda de seguridad de 27 años que fue asesinado en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, Cundinamarca. Las imágenes muestran el traslado del trabajador hacia un centro médico ubicado a menos de dos cuadras del lugar, luego de que fuera atacado con un cuchillo mientras cumplía labores de vigilancia.

El hecho ocurrió hacia las 9:50 de la mañana de este viernes, 18 de septiembre, cuando dos personas de nacionalidad extranjera intentaron ingresar a la estación sin pagar el pasaje. Ante la situación, varios guardas de seguridad los increparon para exigirles la correspondiente validación de la tarifa.

Cristian Garzón fue quien encaró directamente al hombre para pedirle que pagara el transporte. Según la información conocida por Blu Radio, el agresor, de aproximadamente 30 años, reaccionó violentamente y lo atacó con un cuchillo, ocasionándole dos heridas en el pecho que provocaron que cayera gravemente herido.

Una compañera de seguridad que se encontraba en el sitio relató la gravedad de la situación y aseguró que Cristian falleció en sus manos. Ante la emergencia, sus compañeros intentaron trasladarlo hasta el centro médico, ubicado a menos de dos cuadras de la estación.



Estremecedor relato de testigo

De acuerdo con el testimonio de una de las compañeras de Cristian, el peso del uniforme dificultó el procedimiento, por lo que tuvieron que llevar al guarda arrastrado para intentar conseguir atención médica lo más rápido posible.

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Cristian fue sometido a maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos en el centro clínico. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el trabajador falleció como consecuencia de las heridas que sufrió durante el ataque.

TransMilenio lamentó la muerte de Cristian Garzón, quien hacía parte de la escuadra antievasión, y expresó sus condolencias a sus familiares. La entidad también rechazó el ataque ocurrido mientras el guarda cumplía con sus funciones e hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana ante una situación que se originó cuando se solicitó la validación de la tarifa.

El caso volvió a poner sobre la mesa las agresiones contra el personal de vigilancia del sistema. Según los registros, se han documentado más de 20 casos y múltiples testimonios durante este 2026, mientras que los gremios de seguridad privada contabilizan más de 300 agresiones físicas y verbales. Además, se ha señalado que algunos trabajadores han terminado renunciando a sus empleos e incluso mudándose de residencia por temor a represalias de quienes los han agredido.