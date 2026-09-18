Matan a guardia de TransMilenio en estación Terreros tras intento de colarse

Un guardia de TransMilenio murió luego de ser atacado con un cuchillo en la estación Terreros, Soacha, en medio de un intento de ingreso irregular al sistema.

Según la información conocida hasta el momento, un hombre y una mujer intentaron colarse en la estación. El guardia los interceptó para impedir el ingreso y, en ese momento, el hombre habría sacado un cuchillo y lo habría atacado.

El trabajador recibió dos puñaladas en el pecho. Tras la agresión, fue trasladado a un centro médico para recibir atención, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables no han sido informadas hasta el momento.



Asesinan a guarda de seguridad en TransMilenio Suministrado

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