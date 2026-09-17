Sin Lucho Díaz: lista de convocados de Selección Colombia para amistosos

Desde al sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el entrenador Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados de la Selección Colombia para los próximos partidos amistosos de la tricolor que serán contra México, Paraguay y Perú.

En este nuevo llamado hay ausencias evidentes como la de Luis Díaz, Camilo Vargas, Jefferson Lerma, y también nuevos jugadores que tendrán la oportunidad de mostrarse y sumar minutos para lo que será este nuevo ciclo de cara a lo que será el proceso de Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2030.

Una de las grandes, pero esperadas ausencias es la de James Rodríguez, quien venía de ser el capitán de la selección en la Copa del Mundo que se jugó en Estados Unidos, Canadá y México. Vale recordar que hace pocos días, el volante creativo que, fue confirmado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional, se despidió de la tricolor tras 14 años con la absoluta.



Convocados Selección Colombia

Arqueros : Aldair Quintana, Álvaro Montero y Kevin Mier.

: Aldair Quintana, Álvaro Montero y Kevin Mier. Defensores : Álvaro Ángulo, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Édier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Roger Caicedo y Samuel Velásquez.

: Álvaro Ángulo, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Édier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Roger Caicedo y Samuel Velásquez. Mediocampistas : Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos y Yáser Asprilla.

: Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos y Yáser Asprilla. Delanteros: Carlos Gómez, Juan Camilo Durán, Kevin Viveros, Luis Suárez y Óscar Peréa.

¿Qué pasó con Lucho Díaz?

En la rueda de prensa, el seleccionador manifestó que sí conversó con el atacante del Bayern Múnich. En la llamada le expresó que lo veía cansado y, después de intercambiar opiniones, llegaron al acuerdo de que no fuera llamada para estos amistosos y así pueda bajarle un poco a la carga de partidos que viene teniendo.

Luis Díaz // Foto: AFP

Fechas de partidos

La seguidilla de compromisos amistosos para Colombia comenzarán el sábado 26 de septiembre contra México. Luego, el viernes 2 de octubre, la tricolor se medirá ante Paraguay a las 7:00 de la noche. El tercer enfrentamiento será el martes 6 de octubre vs. Perú desde las 6:45 de la tarde.

