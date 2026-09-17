La escalofriante amenaza que habría hecho el presunto asesino de Ana Lucía: “Acabo con tu familia”

La investigación por la muerte de Ana Lucía González, la niña venezolana que fue hallada sin vida en una estructura de alcantarillado de Ciudad Bolívar, tomó un nuevo rumbo luego de que un familiar revelara detalles de la relación que el principal sospechoso sostenía con la hermana de la menor.

Rafael González, tío de Ana Lucía, habló en Meridiano Blu sobre lo ocurrido antes de la desaparición de la niña y aseguró que el hombre detenido habría amenazado previamente a su pareja con hacerle daño a su familia si decidía terminar la relación.

“Él le decía: ‘Si tú me dejas, yo acabo con tu familia. Si tú acabas con nuestra relación, yo acabo con tu familia’”, relató González durante una entrevista, al referirse a lo que su sobrina habría escuchado en medio de los conflictos de pareja.

El familiar calificó esa frase como una amenaza que, desde su perspectiva, podría estar relacionada con lo ocurrido posteriormente.



Esa es una amenaza, entonces una amenaza que no quedó en una amenaza, sino que una amenaza que se concretó Manifestó

No obstante, esta versión hace parte del testimonio entregado por la familia y deberá ser establecida dentro de la investigación que adelantan las autoridades. La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió exactamente antes y después de la desaparición de la menor y cuál habría sido la responsabilidad del hombre capturado.

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La discusión que habría ocurrido antes de la desaparición

Según el relato de Rafael González, la desaparición de Ana Lucía ocurrió después de una fuerte discusión entre su hermana y la pareja sentimental de esta. El familiar aseguró que el hombre habría tenido un comportamiento agresivo durante el enfrentamiento y que incluso habría causado daños en el apartamento donde convivían.

La menor fue captada en cámaras de seguridad con el capturado por el caso. Foto: Redes sociales

La hermana de Ana Lucía habría salido del lugar para buscar ayuda y se habría dirigido hacia un CAI cercano. De acuerdo con González, mientras ella intentaba recibir atención, la menor permaneció en el sector.

“Entonces ella le dice a la niña que también corrió a buscar otra ayuda”, contó el tío, quien aseguró que fue durante ese momento cuando el hombre habría tomado a la niña y se habría marchado con ella en una motocicleta.

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La reconstrucción de las autoridades coincide en que las cámaras de seguridad permitieron establecer parte del recorrido de la menor. Los registros muestran una motocicleta que salió del sector de Porvenir Río, en Mosquera, con un adulto conduciendo y una menor como acompañante. Posteriormente, el vehículo habría llegado hasta Bogotá y pasado por el sector de Casandra, en Fontibón.

Según la información conocida, en ese punto la motocicleta permaneció durante algunos minutos y posteriormente salió sin la niña. La Fiscalía trabaja en establecer qué ocurrió durante ese lapso y cómo terminó el cuerpo de Ana Lucía en Ciudad Bolívar.

El sospechoso fue capturado tras la reconstrucción del recorrido

Las autoridades identificaron y posteriormente capturaron a José Rojas Larez, ciudadano venezolano de 29 años, señalado de estar relacionado con la desaparición y muerte de la menor. La captura se produjo después del análisis de cámaras de seguridad y otros elementos recopilados durante la investigación.

La Fiscalía deberá presentar al detenido ante un juez de control de garantías y avanzar en el proceso judicial correspondiente. Entre los delitos que, según la información conocida, serían objeto de imputación están homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

Presunto asesino de la menor Roxana González Fotos: suministrada - Fiscalía

Por ahora, la responsabilidad penal del señalado no ha sido determinada y será la justicia la encargada de establecer qué ocurrió.

La familia espera los resultados de Medicina Legal

Mientras avanza el proceso judicial, los familiares de Ana Lucía permanecen en Bogotá adelantando los trámites para poder trasladar sus restos hasta Venezuela.

Rafael González explicó que Medicina Legal les informó que deben esperar los resultados de las pruebas de ADN y otros procedimientos antes de recibir el cuerpo. “Esperemos los 20 días hábiles para la entrega de los resultados del ADN”, señaló.

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Para la familia, este tiempo representa una dificultad adicional, pues llegaron desde Venezuela y deben asumir gastos de alojamiento, alimentación y desplazamientos mientras esperan que finalicen los procedimientos.

“Lo que nosotros queremos pedir es agilización de todos los procesos para que nos entreguen el cuerpo”, manifestó el tío de la menor.

Ana Lucía se encontraba en Colombia pasando sus vacaciones y, de acuerdo con el relato familiar, tenía previsto regresar a Venezuela durante esta semana para retomar sus actividades escolares. La familia es oriunda del estado Zulia y ahora busca regresar al país con los restos de la niña.

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En Mosquera, mientras tanto, familiares, vecinos y habitantes del municipio realizaron una velatón para acompañar a sus seres queridos y exigir que el caso sea esclarecido. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Ana Lucía, el recorrido completo que habría realizado desde Mosquera hasta Bogotá y si hubo otras personas involucradas.