Hallan sin vida a todos los ocupantes de la avioneta accidentada en Chocó

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó el hallazgo de la avioneta Cessna T206, de matrícula HK-4985, que había perdido comunicación mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que los cinco ocupantes de la aeronave fueron encontrados sin vida y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

La aeronave pertenecía a la Patrulla Aérea Civil Colombiana y había salido de Condoto después de una brigada de salud realizada en el departamento. A bordo viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las pasajeras Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre la avioneta HK-4985?

Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.



Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026

En su mensaje, el presidente confirmó el desenlace del accidente y señaló que las autoridades habían encontrado la aeronave.

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“Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985”, escribió el mandatario.

De La Espriella también manifestó sus condolencias a las familias, amigos y personas cercanas a los cinco ocupantes. En su publicación pidió respeto ante el duelo de los allegados y cerró el mensaje con una referencia a la memoria de las víctimas.

¿Qué se sabe del accidente de la avioneta en Chocó?

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La aeronave perdió comunicación el domingo 13 de septiembre, aproximadamente a las 9:23 de la mañana, cuando realizaba el recorrido entre Condoto y Guaymaral. Posteriormente, se activó una radiobaliza de emergencia en inmediaciones del cerro Tatamá.

La Aeronáutica Civil puso en marcha los protocolos de búsqueda y salvamento, con participación de diferentes organismos. La zona donde fue localizada la aeronave presenta condiciones de acceso complejas por su ubicación montañosa.

Las cinco personas que viajaban en la aeronave habían estado en Condoto participando en una brigada de salud dirigida a habitantes del municipio y comunidades cercanas. Tras finalizar la misión, emprendieron el regreso hacia Bogotá.

Foto: Fuerza Aérea Colombiana.

¿Quiénes viajaban en la avioneta que se accidentó?

Los ocupantes de la Cessna T206 fueron identificados como:

Mehmet Cankaya , piloto.

, piloto. Perla Constanza Álvarez , pasajera.

, pasajera. Sandy García , pasajera.

, pasajera. María Guzmán , pasajera.

, pasajera. Yuliza Figueredo, pasajera.

Las cuatro mujeres hacían parte de la brigada de salud que había permanecido varios días en Condoto antes del vuelo de regreso.

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Con la confirmación entregada por el presidente, finaliza la búsqueda de los ocupantes de la aeronave, mientras las autoridades continúan con las labores correspondientes en el lugar del accidente.