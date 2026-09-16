Evalúan daños en radar que presta servicio al aeropuerto Alfonso Bonilla tras ataque en el Valle

Tras el ataque con drones contra la infraestructura del sistema de radar de la Aeronáutica Civil, ocurrido esta mañana en zona rural de Candelaria, Valle del Cauca, las autoridades evalúan posibles daños en los transmisores y la antena que prestan servicio al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.

El hecho ocurrió hacia las siete de la mañana en el corregimiento de El Carmelo. La Aeronáutica Civil activó sus protocolos de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios de navegación aérea y evitar afectaciones en la operación del suroccidente del país.

aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Foto: @aerocali

Según las autoridades, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales. La zona fue acordonada por la Policía y el Ejército, mientras expertos antiexplosivos realizan una inspección para establecer los daños materiales y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Además, la Fuerza Aérea desplegó una aeronave para hacer un reconocimiento de seguridad en el sector.



Además, las autoridades avanzan en la investigación de lo ocurrido, mientras se adelanta un Consejo Extraordinario de Seguridad en Candelaria para identificar y judicializar a los responsables.