Estados Unidos mantiene la descertificación para Colombia en la lucha antidrogas

Estados Unidos decidió mantener a Colombia entre los países que, según Washington, “han fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas durante los últimos 12 meses.

La determinación fue presentada por el presidente Donald Trump ante el Congreso el 15 de septiembre de 2026 y publicada por el Departamento de Estado un día después. Colombia aparece nuevamente en la lista de países considerados grandes productores o territorios de tránsito de drogas ilícitas.

La decisión ocurre un año después de que Washington incluyera por primera vez en casi tres décadas a Colombia en la categoría de países que habían incumplido de manera demostrable sus obligaciones antidrogas. En ese momento, la administración estadounidense señaló los niveles récord de cultivos de coca y producción de cocaína como uno de los principales motivos.

¿Por qué Estados Unidos mantiene la medida?

De acuerdo con la determinación estadounidense, el comportamiento de Colombia durante el periodo evaluado no permitió retirar la condición impuesta por Washington. La preocupación está relacionada principalmente con la magnitud de los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína.



Sin embargo, la decisión tiene una particularidad: Estados Unidos no ordenó suspender automáticamente la asistencia destinada a Colombia.

El documento establece que mantener la asistencia estadounidense al país es “vital para los intereses nacionales” de Estados Unidos. Una disposición similar permitió que Washington mantuviera parte de la cooperación después de la decisión adoptada en 2025.

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Esto significa que la denominada descertificación no equivale, por sí sola, a una ruptura de la cooperación entre los dos países. La legislación estadounidense contempla excepciones cuando la Casa Blanca considera que mantener la asistencia responde a sus intereses nacionales.

Washington pone la lupa sobre el nuevo Gobierno

La nueva determinación también se produce bajo el Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien asumió la Presidencia de Colombia en agosto de 2026 y ha planteado un endurecimiento de la estrategia contra las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Según la información divulgada por Washington, Trump destacó el compromiso del nuevo mandatario colombiano para combatir los cultivos de coca, la producción de cocaína y las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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La administración estadounidense deja así abierta la posibilidad de modificar su posición si Colombia consigue demostrar avances concretos durante el próximo año en materia de erradicación de cultivos y desmantelamiento de las redes vinculadas al negocio de las drogas.

En ese sentido, la nueva evaluación tendrá en cuenta no solamente los resultados heredados de los últimos 12 meses, sino también las acciones que adelante el Gobierno colombiano para responder a las exigencias planteadas por Washington.

Cabe recordar que la inclusión de Colombia en la lista de países productores o de tránsito de drogas no significa que Estados Unidos atribuya al Gobierno colombiano la responsabilidad por toda la producción o el tránsito de estupefacientes. La propia clasificación contempla factores geográficos, comerciales y económicos que explican por qué determinados países aparecen en ese listado.

Ahora, el Gobierno colombiano tendrá un nuevo periodo para demostrar resultados en erradicación, interdicción y lucha contra las organizaciones narcotraficantes, mientras Washington mantendrá abierta la evaluación de su política antidrogas hacia Colombia.