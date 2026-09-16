Parte de la avioneta siniestrada en Chocó ya fue inspeccionada: aún no encuentran a los ocupantes

Las labores de búsqueda y rescate de los ocupantes de la patrulla médica que viajaba en la avioneta tipo Cessna, siniestrada desde el pasado domingo en el Parque Nacional Natural Tatamá, han entregado importantes novedades tras la llegada de los primeros rescatistas al lugar del impacto.

Según lo confirmado por el general Luis Miguel Díaz, comandante del Comando Aéreo número 5 de la Fuerza Aérea Colombiana, personal militar logró ser insertado en uno de los puntos donde quedaron dispersos los restos de la aeronave. En esta primera inspección no se encontraron cuerpos ni rastro alguno de las personas a bordo.

La aeronave cumplía una misión médica y transportaba a cinco ocupantes, el piloto y cuatro mujeres integrantes del personal de salud cuando sufrió el accidente, provocando que el fuselaje quedara completamente partido en dos secciones ubicadas en puntos distintos de la montaña.

Foto: Fuerza Aérea Colombiana.

Desafíos del terreno y del clima en el Parque Tatamá

El operativo de rescate se desarrolla en una de las zonas geográficas más complejas del país: el área rural conocida como Oscordó, en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), en pleno límite con el departamento del Chocó y sobre el cerro del Parque Nacional Natural Tatamá. Las características topográficas del terreno presentan un ángulo de incidencia sumamente alto en medio de la selva pura chocuana.



Esta inclinación extrema impide que los helicópteros puedan aterrizar o posar siquiera una rueda en el suelo, obligando a realizar las maniobras de inserción y extracción mediante grúa de rescate.

A la dificultad del terreno se suman las severas condiciones meteorológicas que afectan actualmente a la zona. Aunque la otra parte del fuselaje se encuentra relativamente cerca, la tupida vegetación y las pendientes imposibilitan el desplazamiento terrestre de las tropas, haciendo indispensable el transporte aéreo para alcanzar el segundo punto de inspección.

#EnDesarollo

1. Una vez conocida la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la @FuerzaAereaCol activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal.



2. Con aeronaves Bell-212,… pic.twitter.com/HW4wV0mRFD — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 14, 2026

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Próximas acciones y continuidad de la búsqueda

Los comandos de la Fuerza Aérea que ingresaron a la zona están equipados con trajes especiales contra el frío, abastecimiento para permanecer hasta tres días insertados en la montaña y equipos de comunicación para mantener contacto constante con el mando central.

El plan de acción establecido contempla que, una vez mejoren las condiciones climáticas, se procederá a sacar en helicóptero al grupo de rescatistas del primer sitio inspeccionado para relocalizarlos e insertarlos en el otro punto donde reposa el resto de la aeronave. La Fuerza Aérea enfatizó que las labores de búsqueda continuarán de manera ininterrumpida hasta revisar exhaustivamente todos los restos del aparato y dar con el paradero de los cinco integrantes de la misión médica.

Escuche aquí el informe: