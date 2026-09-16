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Blu Radio  / Nación  / Nuevo temblor de magnitud 4.5 se registró la madrugada de este miércoles en Chocó

Nuevo temblor de magnitud 4.5 se registró la madrugada de este miércoles en Chocó

El sismo se presentó a la 1:18 a. m. con una profundidad de 43 kilómetros y epicentro en la zona de Istmina.

Temblor en Chocó este 16 de septiembre
Temblor en Chocó este 16 de septiembre
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Un nuevo temblor de magnitud 4.5 sacudió la madrugada de este miércoles 16 de septiembre al departamento del Chocó y varios sectores del occidente colombiano.

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De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró exactamente a la 1:18 a. m.

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La entidad detalló que el evento tuvo una profundidad de 43 kilómetros y su epicentro se localizó en la jurisdicción del municipio de Istmina, cercano a la población de Sipí (a 24 km).

Temblor en Colombia en la madrugada de este 16 de septiembre
Temblor en Colombia en la madrugada de este 16 de septiembre
Foto: Servicio Geológico Colombiano

El boletín actualizado del SGC confirmó las coordenadas geográficas del evento sísmico en latitud 4.45° y longitud -76.72°.

Por su ubicación y cercanía, el sismo tuvo radio de influencia directo sobre poblaciones en el departamento del Valle del Cauca, registrándose distancias de 51 kilómetros frente al municipio de Trujillo y a 54 kilómetros de El Dovio.

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El reporte fue validado mediante análisis manual por la red de monitoreo nacional tras consolidar la información captada por 80 estaciones sísmicas distribuidas en el país.

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Organismos de socorro e instituciones de gestión del riesgo iniciaron las verificaciones pertinentes en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas para evaluar posibles afectaciones en infraestructuras o llamadas de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales de consideración tras el movimiento.

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Servicio Geológico Colombiano - SGC

Chocó

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