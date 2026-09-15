Dijin inspeccionó sede del Polo Democrático por investigación sobre financiación de consulta

En el marco de una indagación adelantada por una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, funcionarios de la Dijín de la Policía Nacional realizaron una diligencia de inspección en la sede del Polo Democrático, en Bogotá.

El procedimiento contó con el aval previo de un juez de control de garantías y tuvo como propósito recopilar documentos, cuentas y otros soportes financieros y contables relacionados con la consulta interna realizada por el movimiento político para escoger candidato presidencial. En esa consulta participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía.

De acuerdo con la Fiscalía, la información recolectada busca determinar si los datos que reposan ante la autoridad electoral corresponden a los verdaderos financiadores de las campañas o si existen diferencias entre lo reportado oficialmente y los recursos que efectivamente fueron aportados.

La diligencia hace parte de una etapa de indagación, en la que el ente investigador recopila elementos para establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existen eventuales responsabilidades.