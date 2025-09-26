Polo Democrático tras sacudida de candidatos de cara a consulta del Pacto: "No estamos divididos"

“No hay división en el Pacto Histórico”, esa fue la frase que usó Carlos Benavides, presidente del Polo Democrático, tras la decisión de inscribir como precandidatos a la presidencia a Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

A este apoyo a la precandidatura de Iván Cepeda se suman la exministra de ambiente Susana Muhamad, la Senadora María José Pizarro, elexdirector del DPS Gustavo Bolivar y la Senadora Gloria Flórez.

“Los otros no se bajaron, hubo un diálogo y la mejor forma de fortalecer la consulta que define la candidatura para presentar al frente amplio. Lo que hemos hablado es como cada quien puede contribuir a ese proceso de unidad. Nosotros vamos a tener una candidatura como Pacto que vamos a definir el 26 de octubre. No hay división. Cómo Polo vamos a apoyar la candidatura de Iván Cepeda y estaremos recorriendo el país”, señaló Benavides.

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda Foto: Pacto Histórico - X @IvanCepedaCast @QuinteroCalle

Gustavo Bolívar, quien hasta este viernes era uno de los precandidatos del Pacto Histórico, confirmó su apoyo al Senador Iván Cepeda tras la decisión del partido de postular solo tres opciones para la consulta interna de cara a las elecciones del próximo año.



Además, el presidente del Polo Democrático aseguró que hubo diálogo justamente de la mejor forma para fortalecer la consulta, con el fin de tener una candidatura definitiva a la presidencia “lo que hemos hablado justamente de dónde puede cada quien contribuir a ese proceso de unidad”

En cuanto al Congreso, el Polo se prepara para inscribir sus listas tanto al Senado como a la Cámara de Representantes, al tiempo que se alista para recorrer el país en respaldo a la campaña presidencial.