Actor de la 'Reina del Flow' reveló detalles que tendrá la tercera temporada

La expectativa por el estreno de 'La reina del flow 3' sigue creciendo y uno de los actores que más emoción transmite frente a esta nueva entrega es Juan Palau, quien regresa a la historia con un personaje que promete vivir momentos decisivos dentro de la trama. Durante entrevista con Blu Radio, el actor compartió detalles sobre lo que traerá la tercera temporada, que él mismo califica como "la más intensa y ambiciosa de toda la saga".

Palau aseguró que esta nueva etapa llega cargada de adrenalina, con nuevos personajes, canciones inéditas y locaciones internacionales que amplían el universo narrativo de la serie. Parte de las grabaciones se realizaron en España, un elemento que, según el actor, le da una dimensión distinta a la historia y eleva el nivel de producción. “La disfrutamos demasiado y siento que es la mejor de las tres”, afirmó, destacando el entusiasmo del elenco al ver las promociones al aire y en las calles.

La Reina del Flow tendrá tercera temporada en Caracol // Foto: Caracol Televisión

Uno de los momentos más personales de la conversación fue cuando Palau recordó cómo su personaje, 'Drama Key', terminó conectándose con su propia vida. En la segunda temporada, el personaje participaba en talleres musicales dentro de la cárcel, una experiencia que, tiempo después, se reflejó en la realidad del actor al cofundar la Fundación Mambart, iniciativa con la que hoy desarrolla procesos artísticos y sociales en centros penitenciarios. Para él, la serie fue casi una premonición de lo que vendría en su camino fuera de la pantalla.

Finalmente, el actor se refirió al impacto musical de 'La Reina del Flow' y a la posibilidad de que ese fenómeno siga creciendo en vivo. Tras presentaciones en España ante más de 15 mil personas, Palau no ocultó su ilusión de que se concrete una gira internacional que incluya escenarios como el Movistar Arena. Mientras tanto, la tercera temporada se prepara para llegar a la audiencia a través de Canal Caracol, con la promesa de sorprender y reafirmar el éxito de una de las producciones más influyentes de la televisión nacional.

