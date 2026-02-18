En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hay avances para reapertura del San Juan de Dios: INC logró cambio del plan de manejo y protección

Hay avances para reapertura del San Juan de Dios: INC logró cambio del plan de manejo y protección

El Instituto Nacional de Cancerológica logró modificar el plan especial de manejo y protección para la atención oncología en el país. Modificación que aplica para el complejo San Juan de de Dios en Bogotá.

Hay avances para reapertura del San Juan de Dios: INC logró cambio del plan de manejo y protección
Hay avances para reapertura del San Juan de Dios: INC logró cambio del plan de manejo y protección
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad