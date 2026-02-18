Hay avances para la renovación y puesta en marcha del complejo hospitalario San Juan de Dios, que en este momento se encuentra en reconstrucción en Bogotá. El Instituto Nacional de Salud confirmó que el Instituto Nacional de Cancerología logró la modificación del plan especial de manejo y protección para fortalecer la atención de pacientes oncológicos en Colombia. A través de un comunicado aseguraron que esto se dio después de un análisis técnico de concertación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura.

“La formalización de la propiedad de los predios del parqueadero del Instituto Materno Infantil que habían sido comprados por el Instituto hace más de 20 años, así como el PEMP vigente, había limitado durante años las posibilidades de expansión física del INC. Estas situaciones representaban un obstáculo para la construcción de infraestructura de un edificio ambulatorio al moderna que respondiera a las necesidades de los pacientes", concluye el documento.

Hay avances para reapertura del San Juan de Dios: INC logró cambio del plan de manejo y protección

Y es que dentro de los acuerdos que se llegaron para esta actualización, se destaca en que se debe mantener el patrimonio histórico del país, así como lo es complejo hospitalario Juan de Dios, pero asimismo, se logró el acuerdo de desarrollar nuevas áreas de atención médica, aumento en la capacidad de tratamiento Y diagnóstico oncológico, fortalecer los programas de investigación y prevención contra el cáncer y desarrollar un programa con el que se brinde una mejor experiencia a los pacientes que acuden a este complejo hospitalario.