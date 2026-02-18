Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Publicidad
El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia inició la semana con expectativa entre miles de apostadores. Como es habitual, el sorteo Dorado Mañana reveló su combinación ganadora, consolidándose como uno de los productos más dinámicos y de mayor recordación dentro del mercado nacional del chance.
Para la jornada de este miércoles 18 de febrero de 2026, el número que ha favorecido a miles de colombianos es el: en minutos.
Para aquellos que realizan apuestas bajo diferentes modalidades, el desglose de las cifras ganadoras es el siguiente:
El plan de premios del Dorado Mañana varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales se distribuyen así:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una modificación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Este ajuste ha incrementado el interés de los jugadores al ofrecer más opciones de ganar dentro del mismo sorteo.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m. No se efectúan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los apostadores deben tener en cuenta este calendario al momento de participar y consultar los resultados oficiales.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos: