Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia inició la semana con expectativa entre miles de apostadores. Como es habitual, el sorteo Dorado Mañana reveló su combinación ganadora, consolidándose como uno de los productos más dinámicos y de mayor recordación dentro del mercado nacional del chance.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Para la jornada de este miércoles 18 de febrero de 2026, el número que ha favorecido a miles de colombianos es el: en minutos.

Para aquellos que realizan apuestas bajo diferentes modalidades, el desglose de las cifras ganadoras es el siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta (serie/complemento):

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 17 febrero 2026 2628 - 5 Dorado Mañana 16 febrero 2026 7485 - 3 Dorado Mañana 14 febrero 2026 8477 - 3 Dorado Mañana 13 febrero 2026 6824 - 1 Dorado Mañana 12 febrero 2026 7697 - 5 Dorado Mañana 11 febrero 2026 7973 - 9 Dorado Mañana 10 febrero 2026 4492 - 4 Dorado Mañana 9 febrero 2026 1950 - 7 Dorado Mañana 7 febrero 2026 4848 - 7 Dorado Mañana 6 febrero 2026 5554 - 7

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales se distribuyen así:

4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una modificación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Este ajuste ha incrementado el interés de los jugadores al ofrecer más opciones de ganar dentro del mismo sorteo.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m. No se efectúan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los apostadores deben tener en cuenta este calendario al momento de participar y consultar los resultados oficiales.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

