Petro pidió reunión con bancos para buscar acuerdos sobre inversión forzosa

El presidente Gustavo Petro pidió una reunión entre el Gobierno y el sector bancario para buscar acuerdos alrededor de la inversión forzosa, una de las medidas que su administración ha defendido en medio de la emergencia por las inundaciones que ha dejado el frente frío en varias regiones del país. El mandatario insiste en que los bancos deben destinar un porcentaje de los recursos que captan (como depósitos y ahorros) a instrumentos específicos definidos por el Ejecutivo para atender, entre otros temas, la emergencia climática.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado defendió esta figura y aseguró que las inversiones forzosas existen en Colombia desde 1960 y continúan vigentes. “Si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática? ¿Con los dineros para otras emergencias climáticas como propone el contralor?”, escribió.

Las declaraciones del presidente se dieron en medio de las protestas de más de 200 líderes sindicales del sector cañero y de palma africana, quienes se tomaron la entrada del Ministerio de Minas y Energía para exigir garantías para la producción nacional de etanol y biodiésel. Frente a la situación, Petro responsabilizó al sector bancario. “Si hay una sobreproducción de etanol, es porque hubo un exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero y un uso ineficiente de la tierra”, afirmó.

Por ahora, Asobancaria asegura que no ha sido citada formalmente a dicho encuentro. Sin embargo, el gremio ha reiterado su postura frente a la inversión forzosa, advirtiendo que este tipo de medidas podría poner en vilo los ahorros de los colombianos.