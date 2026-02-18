Hoy en día el sistema de salud pública en Colombia atraviesa una crisis, las deudas acumuladas, las demoras en citas con especialistas y las dificultades para acceder a medicamentos han generado una sensación de incertidumbre en millones de usuarios.

Frente a esto, cada vez más familias enfrentan una decisión compleja, esperar dentro del sistema público o destinar parte de sus ingresos a alternativas privadas que prometen mayor rapidez como la medicina prepagada.

La constante congestión, trámites extensos y autorizaciones demoradas ha ido debilitando la confianza en el modelo tradicional de las EPS, por ello más colombianos están optando por seguros médicos privados ante la desconfianza en la salud pública.



Crece la demanda de seguros médicos privados y medicina prepagada

En medio de la incertidumbre que rodea al sistema estatal, la demanda de seguros voluntarios y planes de medicina prepagada registra un crecimiento del 23 %, siendo la principal alternativa para quienes buscan atención oportuna y de mayor calidad.

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante 2025 el gasto en salud de los hogares colombianos aumentó 3,2 %, alcanzando los $128 billones.



De acuerdo con la firma Raddar, el incremento se debe a la compra de medicamentos de venta libre, consultas particulares y mayor aseguramiento privado mediante pólizas complementarias y medicina prepagada.

Felix Ricardo Garzón Rojas, especialista en seguros, explicó que este comportamiento se debe a que, ante la incertidumbre, quienes tienen capacidad económica buscan pagar por una atención más ágil.

“El seguro funciona como un complemento que mejora la base obligatoria de la EPS, sin reemplazarla, pero que permite acceder a una red de clínicas más amplia y menos tiempo de espera para ver a un especialista”, afirma.

Por su parte, Fasecolda confirma esta tendencia, la salud es el segundo sector de mayor expansión en el ámbito de las aseguradoras, con un crecimiento entre el 24 % y el 25 % anual. “En medicina prepagada, que ya suma 1,4 millones de afiliados, el incremento ha sido del 37 % en los últimos tres años. Además, a julio de 2025 el sector había pagado $15,3 billones en siniestros”.



Las modalidades más buscadas

En el mercado colombiano existen tres opciones principales:



Medicina prepagada: acceso ágil a redes privadas definidas.

Plan complementario: mejora la experiencia dentro de la misma EPS a menor costo.

Póliza de salud: contrato técnico que puede incluir reembolsos y mayor libertad de elección.

No obstante, el acceso depende del ingreso familiar. Las primas varían según edad, ciudad y preexistencias médicas, y muchos trabajadores ingresan a estos planes a través de pólizas colectivas empresariales.



La advertencia de los expertos

Aunque el crecimiento es grante, expertos en seguros advierten que tener un seguro privado no significa cobertura total. Es clave revisar carencias, exclusiones, topes, copagos y deducibles, así como las clínicas incluidas en la red.

Estos seguros no prometen resolver los problemas estructurales del sistema de salud colombiano, pero para muchos usuarios representan algo esencial: tiempo, previsibilidad y tranquilidad.