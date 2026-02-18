En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Denuncian penalmente al ministro de Salud por presunto incumplimiento de órdenes de la Corte

Denuncian penalmente al ministro de Salud por presunto incumplimiento de órdenes de la Corte

Pacientes Colombia presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunto fraude a resolución judicial. La organización sostiene que se habrían incumplido órdenes de la Corte Constitucional.

