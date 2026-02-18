Parque Tayrona: inundaciones, construcciones ilegales y amenazas forzan su cierre indefinido

El Parque Nacional Natural Tayrona, una de las joyas de la biodiversidad más importantes de Colombia, permanece cerrado al público en medio de una compleja crisis que mezcla desastres naturales, ocupaciones ilegales y graves amenazas a la seguridad de sus funcionarios.

Según Luis Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en diálogo con Mañanas Blu, dijo que la situación actual es el resultado de una convergencia de factores que ponen en riesgo tanto el patrimonio ambiental como la integridad de quienes lo protegen.



Causas del cierre

Inicialmente, el parque fue cerrado tras sufrir fuertes inundaciones que afectaron gravemente la infraestructura en la zona de Cañaveral, dejando senderos bajo el agua y un puente con daños estructurales. Sin embargo, la medida de cierre preventivo desencadenó una respuesta hostil por parte de algunos actores locales.

Martínez denunció que la Junta de Acción Comunal "El Saino" tomó el control de facto del parque e inició la construcción ilegal de infraestructuras, incluyendo casas, baños y senderos, utilizando materiales ingresados sin autorización a finales de 2025. Ante la negativa de estas comunidades al diálogo, el Estado intervino a través del CONALDEF para destruir estas edificaciones ilícitas. Lo más alarmante, según el director, fue el inicio de cobros ilegales de taquilla por parte de estos terceros, una actividad que es competencia exclusiva de Parques Nacionales al tratarse de un bien público.

Amenazas de grupos armados y seguridad de los guardaparques

El panorama de inseguridad se agrava con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Estas advierten sobre la presencia y el control ejercido por grupos criminales como las Autodefensas de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo.



El director Martínez hizo un llamado urgente al respeto por la vida de los guardaparques, quienes han recibido amenazas directas en el cumplimiento de su labor. "En la historia han asesinado guardaparques por cumplir su deber y tenemos que protegerlos", señaló el funcionario, subrayando que la autoridad ambiental se ejerce sin armas y bajo principios democráticos.

