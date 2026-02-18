En vivo
Parque Tayrona: inundaciones, construcciones ilegales y amenazas forzan su cierre indefinido

Parque Tayrona: inundaciones, construcciones ilegales y amenazas forzan su cierre indefinido

Según Luisz Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en diálogo con Mañanas Blu, dijo que la situación actual es el resultado de una convergencia de factores que ponen en riesgo tanto el patrimonio ambiental como la integridad de quienes lo protegen.

