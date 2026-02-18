Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con amplio reconocimiento.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este miécoles 18 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 17 febrero 2026 6346 - 7 Paisita Día 16 febrero 2026 7119 - 8 Paisita Día 14 febrero 2026 2071 - 2 Paisita Día 13 febrero 2026 6900 - 5 Paisita Día 12 febrero 2026 2488 - 8 Paisita Día 11 febrero 2026 8298 - 2 Paisita Día 10 febrero 2026 5292 - 5 Paisita Día 9 febrero 2026 0166 - 5 Paisita Día 8 febrero 2026 5876 - 7 Paisita Día 7 febrero 2026 4268 - 6

Horario del sorteo del Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad en la realización del sorteo. El Paisita Día se juega sin interrupciones durante todo el año, lo que facilita el seguimiento constante de los números ganadores.

Horarios oficiales:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad permite a los apostadores consultar los resultados el mismo día y confirmar si su número fue premiado, evitando contratiempos o confusiones.



Modalidades de juego del Paisita Día

El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias. Cada modalidad cuenta con probabilidades y premios específicos según el nivel de acierto obtenido.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, los jugadores pueden elegir la modalidad que mejor se adapte a sus posibilidades y expectativas de premio.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Quienes resulten ganadores deben dirigirse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación. Es indispensable presentar la documentación requerida para validar el pago.



Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin daños ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con horarios definidos, reglas claras y un proceso regulado para el pago de premios, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los chances más confiables y consultados en Antioquia y otras regiones del país.