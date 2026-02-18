Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con amplio reconocimiento.
El número ganador del chance Paisita Día de este miécoles 18 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad en la realización del sorteo. El Paisita Día se juega sin interrupciones durante todo el año, lo que facilita el seguimiento constante de los números ganadores.
Horarios oficiales:
Esta regularidad permite a los apostadores consultar los resultados el mismo día y confirmar si su número fue premiado, evitando contratiempos o confusiones.
El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias. Cada modalidad cuenta con probabilidades y premios específicos según el nivel de acierto obtenido.
Las principales opciones son:
Gracias a esta variedad, los jugadores pueden elegir la modalidad que mejor se adapte a sus posibilidades y expectativas de premio.
Quienes resulten ganadores deben dirigirse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación. Es indispensable presentar la documentación requerida para validar el pago.
Documentos básicos:
Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:
Con horarios definidos, reglas claras y un proceso regulado para el pago de premios, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los chances más confiables y consultados en Antioquia y otras regiones del país.