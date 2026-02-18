Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Publicidad
El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe colombiana. Con amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que diariamente consultan sus resultados.
El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 18 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que garantiza oportunidades constantes para quienes participan.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que miles de jugadores revisan si su número fue el ganador. La puntualidad en la entrega de resultados ha sido un factor clave para fortalecer la credibilidad de este tradicional sorteo del Caribe colombiano.
Este chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a las preferencias y presupuestos de cada jugador
Gracias a esta variedad, tanto apostadores frecuentes como ocasionales encuentran opciones acordes a sus expectativas, lo que amplía las posibilidades de participación.
El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos oscilan entre $500 y $25.000 pesos colombianos, permitiendo que personas con distintos presupuestos puedan participar.
Esta facilidad de acceso ha sido determinante para que el Sinuano Día conserve su popularidad no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país.
Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y estructurado para el pago de premios, reforzando la confianza de quienes participan a diario en este tradicional juego de azar.