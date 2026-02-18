Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe colombiana. Con amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que diariamente consultan sus resultados.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 18 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 17 de febrero 2026 8269 - 9 Sinuano Día 16 de febrero 2026 7897 - 6 Sinuano Día 15 de febrero 2026 4162 - 0 Sinuano Día 14 de febrero 2026 6608 - 3 Sinuano Día 13 de febrero 2026 2611 - 0 Sinuano Día 12 de febrero 2026 4684 - 1 Sinuano Día 11 de febrero 2026 3423 - 5 Sinuano Día 10 de febrero 2026 7330 - 0 Sinuano Día 9 de febrero 2026 6800 - 4 Sinuano Día 8 de febrero 2026 7642 - 1

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que garantiza oportunidades constantes para quienes participan.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que miles de jugadores revisan si su número fue el ganador. La puntualidad en la entrega de resultados ha sido un factor clave para fortalecer la credibilidad de este tradicional sorteo del Caribe colombiano.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a las preferencias y presupuestos de cada jugador



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, tanto apostadores frecuentes como ocasionales encuentran opciones acordes a sus expectativas, lo que amplía las posibilidades de participación.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos oscilan entre $500 y $25.000 pesos colombianos, permitiendo que personas con distintos presupuestos puedan participar.

Esta facilidad de acceso ha sido determinante para que el Sinuano Día conserve su popularidad no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: únicamente documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día mantiene un proceso claro y estructurado para el pago de premios, reforzando la confianza de quienes participan a diario en este tradicional juego de azar.