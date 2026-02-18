Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de chance con mayor reconocimiento en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia tradición. Gracias a su trayectoria y a la variedad de opciones que ofrece, este sorteo se ha consolidado entre los más buscados por quienes consultan a diario los resultados del chance.
El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 18 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos de El Chontico Día es la variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a diferentes estrategias y presupuestos. Las opciones disponibles son:
Esta diversidad permite que cada persona elija la modalidad que mejor se ajuste a su nivel de riesgo y a la cantidad de dinero que desea invertir, lo que convierte a este sorteo en una alternativa versátil dentro del sector de juegos de azar.
El valor de la apuesta en El Chontico Día es accesible y flexible. Los montos para participar van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a un público amplio.
Este rango de inversión ha sido clave para mantener una alta demanda y una consulta constante de resultados en diferentes regiones del país, especialmente entre quienes buscan opciones de juego económicas.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para hacer efectivo su premio y presentar la documentación requerida. Los requisitos básicos incluyen:
Según el monto del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:
Este procedimiento busca garantizar la entrega segura y transparente de los premios, en cumplimiento con la normativa vigente, brindando confianza a quienes participan y consultan los resultados del chance de manera frecuente.