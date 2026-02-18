Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de chance con mayor reconocimiento en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia tradición. Gracias a su trayectoria y a la variedad de opciones que ofrece, este sorteo se ha consolidado entre los más buscados por quienes consultan a diario los resultados del chance.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 18 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 17 febrero 2026 5566 - 5 Chontico Día 16 febrero 2026 2254 - 8 Chontico Día 14 febrero 2026 9264 - 9 Chontico Día 13 febrero 2026 1682 - 1 Chontico Día 12 febrero 2026 7557 - 9 Chontico Día 11 febrero 2026 2790 - 8 Chontico Día 10 febrero 2026 9258 - 7 Chontico Día 9 febrero 2026 9038 - 3 Chontico Día 8 febrero 2026 1535 - 8 Chontico Día 7 febrero 2026 6712 - 7

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos de El Chontico Día es la variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a diferentes estrategias y presupuestos. Las opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: se obtiene premio al acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se requiere acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): basta con acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad permite que cada persona elija la modalidad que mejor se ajuste a su nivel de riesgo y a la cantidad de dinero que desea invertir, lo que convierte a este sorteo en una alternativa versátil dentro del sector de juegos de azar.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El valor de la apuesta en El Chontico Día es accesible y flexible. Los montos para participar van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a un público amplio.

Este rango de inversión ha sido clave para mantener una alta demanda y una consulta constante de resultados en diferentes regiones del país, especialmente entre quienes buscan opciones de juego económicas.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para hacer efectivo su premio y presentar la documentación requerida. Los requisitos básicos incluyen:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el monto del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: se requiere únicamente el documento de identidad y el tiquete.

Entre 48 y 181 UVT: se debe presentar documento, tiquete y diligenciar el formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige una certificación bancaria reciente.

Este procedimiento busca garantizar la entrega segura y transparente de los premios, en cumplimiento con la normativa vigente, brindando confianza a quienes participan y consultan los resultados del chance de manera frecuente.