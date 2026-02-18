Tránsito multará con $1.2 millones a conductores que sigan haciendo esto en los trancones

Para nadie es un secreto que en las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali, etc., es frecuente que, en medio de los trancones en hora pico, algunos conductores avanzan hasta quedar sobre la cebra peatonal o bloqueando el cruce y ocurre generalmente cuando intentan no perder espacio en la fila o buscan pasar antes del cambio de semáforo.

Pues bien, invadir pasos peatonales y detener el vehículo más allá de la línea blanca en medio de los trancones será sancionado con una multa de $1.266.101 en 2026, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito en Colombia.

La conducta incluye atravesarse en cruces e intersecciones y quedar detenido sobre zonas donde no está permitido permanecer.

Cebras peatonales Foto: Movilidad Bogotá

¿Qué conducta será multada con más de $1,2 millones en 2026?

La infracción se configura cuando el conductor:



Se detiene sobre la cebra peatonal.

Sobrepasa la línea blanca horizontal que antecede el paso peatonal.

Invade intersecciones y queda bloqueando el cruce.

Conduce sobre aceras, plazas, separadores, bermas, zonas verdes o vías destinadas a peatones o vehículos no motorizados.

La norma establece que los vehículos deben detenerse antes de la línea blanca transversal pintada sobre el pavimento, especialmente cuando el semáforo está en rojo o cuando hay peatones cruzando.



En el caso de motocicletas, además de la multa económica, se podrá ordenar la inmovilización del vehículo hasta que se pague el valor de la sanción o la autoridad competente decida sobre su imposición, conforme a lo dispuesto en los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

Son 30 SMDLV los que tiene que pagar el infractor actualmente. Foto: Distrito y Getty

¿Qué significa la línea blanca antes del paso peatonal?

La línea blanca horizontal ubicada antes de la cebra indica el límite máximo hasta donde puede avanzar un vehículo al detenerse. Su función es delimitar el espacio destinado exclusivamente al cruce de peatones.

No debe ser sobrepasada por ninguna parte del vehículo ni por las ruedas ni por la carrocería. La demarcación busca mantener despejado el corredor peatonal entre andenes y evitar que los vehículos interfieran con el tránsito de personas.

Publicidad

Esta regla aplica tanto en intersecciones semaforizadas como en cruces regulados por señales verticales o en pasos peatonales.



¿Cuál es el valor de la multa por invadir la cebra peatonal?

Para 2026, la sanción económica por esta conducta será de $1.266.101. La infracción es la D05 y se aplica cuando el conductor invade el espacio peatonal o circula por zonas no autorizadas como aceras, separadores o vías exclusivas.

Las autoridades han señalado que este tipo de demarcaciones forman parte de las normas definidas por el Ministerio de Transporte y están diseñadas para regular el comportamiento vehicular en cruces urbanos.