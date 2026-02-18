En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Tránsito multará con $1.2 millones a conductores que sigan haciendo esto en los trancones

Tránsito multará con $1.2 millones a conductores que sigan haciendo esto en los trancones

Para 2026, la sanción económica por la infracción D05, según el Código Nacional de Tránsio, será de $1.266.101.

Publicidad

Publicidad

Publicidad