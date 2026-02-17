Piden a dueños de carros Toyota, BMW y más en este listado no conducirlos por problema de seguridad

Publicidad
Casi todas las marcas de carros tradicionales se han visto afectadas por el caso de los airbags Takata, que es el retiro masivo de autos más grande y polémico en toda la historia. No en vano afectó a decenas de millones de vehículos en el mundo, e incluso tocó el mercado colombiano en un aviso de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Pues bien, las autoridades de Estados Unidos mantienen sus advertencias de “Do Not Drive” (No conducir) para varios modelos de distintas marcas debido a estas bolsas de aire defectuosas, que pueden explotar al activarse y causar lesiones graves e incluso la muerte.
Este proceso es considerado uno de los procesos más amplios y complejos en la historia. Según la National Highway Traffic Safety Administration, el recall comenzó oficialmente en 2008 y afecta aproximadamente 67 millones de airbags instalados en decenas de millones de vehículos en Estados Unidos, además de otros millones más en el mundo.
El problema radica en que los airbags podían explotar como una granada, debido al uso de un químico inestable (nitrato de amonio) que se degradaba con el calor y la humedad, provocando que la carcasa metálica del inflador se rompiera y lanzara metralla hacia los ocupantes durante un choque.
Por ese motivo, la NHTSA y los fabricantes han emitido múltiples llamados a revisión, incluyendo advertencias específicas para ciertos modelos con mayor riesgo.
Recientemente, Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep y otras marcas) reiteró una advertencia de “No conducir” para cerca de 225.000 vehículos antiguos que aún no han sido reparados.
A continuación, los modelos identificados como de alto riesgo salvo que ya hayan solucionado el problema con los airbags Takata:
Para confirmar si un vehículo está incluido en el retiro, la NHTSA y la SIC en Colombia permiten verificar el número de identificación vehicular (VIN) directamente en su sitio web o buscar por año, marca y modelo. Allí también se pueden consultar otras alertas de seguridad relacionadas.
