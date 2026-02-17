Piden a dueños de carros Toyota, BMW y más en este listado no conducirlos por problema de seguridad

Casi todas las marcas de carros tradicionales se han visto afectadas por el caso de los airbags Takata, que es el retiro masivo de autos más grande y polémico en toda la historia. No en vano afectó a decenas de millones de vehículos en el mundo, e incluso tocó el mercado colombiano en un aviso de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Pues bien, las autoridades de Estados Unidos mantienen sus advertencias de “Do Not Drive” (No conducir) para varios modelos de distintas marcas debido a estas bolsas de aire defectuosas, que pueden explotar al activarse y causar lesiones graves e incluso la muerte.

Los airbags Takata han obligado a diferentes fabricantes de carros a llamar a revisión millones de modelos. Foto: AFP

¿De qué se trata el caso Takata?

Este proceso es considerado uno de los procesos más amplios y complejos en la historia. Según la National Highway Traffic Safety Administration, el recall comenzó oficialmente en 2008 y afecta aproximadamente 67 millones de airbags instalados en decenas de millones de vehículos en Estados Unidos, además de otros millones más en el mundo.

El problema radica en que los airbags podían explotar como una granada, debido al uso de un químico inestable (nitrato de amonio) que se degradaba con el calor y la humedad, provocando que la carcasa metálica del inflador se rompiera y lanzara metralla hacia los ocupantes durante un choque.



Por ese motivo, la NHTSA y los fabricantes han emitido múltiples llamados a revisión, incluyendo advertencias específicas para ciertos modelos con mayor riesgo.

Recientemente, Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep y otras marcas) reiteró una advertencia de “No conducir” para cerca de 225.000 vehículos antiguos que aún no han sido reparados.

Lista completa de vehículos con advertencia “No conducir”

A continuación, los modelos identificados como de alto riesgo salvo que ya hayan solucionado el problema con los airbags Takata:



Acura

2002–2003 Acura 3.2 TL

2003 Acura 3.2CL

BMW

Certain 2000–2006 BMW 3-series (E46), including M3

Certain 2000–2003 BMW 5-series (E39), including M5

Certain 2000–2004 BMW X5s (E53)

Chrysler

2007–2009 Chrysler Aspen

2005–2015 Chrysler 300

2007–2008 Chrysler Crossfire

Dodge

2005–2012 Dodge Dakota

2005–2008 Dodge Magnum

2006–2015 Dodge Charger

2008–2014 Dodge Challenger

2004–2009 Dodge Durango

2003–2016 Dodge Ram 1500

2003–2016 Dodge Sprinter

Ford

Certain 2004–2011 Ford Rangers

2005–2006 GT

2005–2014 Mustang

2006–2012 Fusion

2006–2012 Lincoln MKZ/Zephyr

2006–2012 Mercury Milan

2007–2010 Edge

2007–2010 Lincoln MKX

Honda

2001–2002 Honda Accord

2001–2002 Honda Civic

2002 Honda CR-V

2002 Honda Odyssey

2003 Honda Pilot

Infiniti

Certain 2002–2003 Infiniti QX4s

Jeep

2007–2016 Jeep Wrangler

Mazda

Certain 2004–2009 Mazda B-series

2003–2013 Mazda 6

2006–2007 Mazda Speed6

2004–2011 RX-8

2004–2006 MPV

2007–2012 CX-7

2007–2015 CX-9

Mitsubishi

2006–2009 Mitsubishi Raider

Nissan

Certain 2002–2006 Nissan Sentras

Certain 2002–2004 Nissan Pathfinders

Pontiac

Certain 2003–2004 Pontiac Vibes

Toyota

Certain 2004–2005 Toyota RAV4s

Certain 2003–2004 Corollas, including Matrix

¿Cómo saber si un carro está afectado?

Para confirmar si un vehículo está incluido en el retiro, la NHTSA y la SIC en Colombia permiten verificar el número de identificación vehicular (VIN) directamente en su sitio web o buscar por año, marca y modelo. Allí también se pueden consultar otras alertas de seguridad relacionadas.