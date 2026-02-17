En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Piden a dueños de carros Toyota, BMW y más en este listado no conducirlos por problema de seguridad

Piden a dueños de carros Toyota, BMW y más en este listado no conducirlos por problema de seguridad

El problema radica en que los airbags de Takata pueden explotar como una granada, debido al uso de un químico inestable.

Publicidad

Publicidad

Publicidad