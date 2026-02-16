Es oficial: eliminarán muy usado botón de los carros modernos que ayuda a ahorrar gasolina

Primero fue la prohibición de las manijas ocultas en los carros modernos y los volantes tipo yoke por parte de China para mejorar la seguridad al momento de un accidente de tránsito, y ahora Estados Unidos alza la mano y regula otra tecnología.

Se trata del sistema automático de encendido y apagado del motor, conocido como auto stop/start, que dejará de estar incentivado por el gobierno de Estados Unidos tras una decisión oficial de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

A comienzos de 2025, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, había anticipado que la administración de Donald Trump estaba considerando eliminar esta tecnología de las regulaciones federales. Ahora es oficial: el sistema deja de recibir incentivos regulatorios.



¿Qué es el sistema auto stop/start y por qué se implementó?

El sistema automático stop/start fue introducido por los fabricantes como una forma de cumplir con los objetivos federales de economía de combustible y reducción de gases de efecto invernadero.

Su funcionamiento es simple:



Apaga el motor cuando el vehículo se detiene por completo.

Lo vuelve a encender cuando el conductor reanuda la marcha.

Esto reduce el consumo innecesario de combustible durante el ralentí y mejora la eficiencia en tráfico con constantes detenciones.

El botón Auto Stop-Start suele tener una A encima y se ubica en la consola Foto: Unsplash

¿Qué cambió con la nueva decisión de la EPA?

La Environmental Protection Agency anunció lo que calificó como “la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos”.

Bajo la nueva norma finalizada en febrero de 2026, se eliminaron todos los créditos “off-cycle”, incluidos aquellos vinculados al sistema auto stop/start.

Estos créditos permitían a los fabricantes obtener puntos de cumplimiento por instalar tecnologías de ahorro de combustible, incluso si el impacto real variaba. Con la nueva regla, características como el stop/start ya no estarán incentivadas por la regulación federal.

Zeldin afirmó: “El Endangerment Finding ha sido la fuente de 16 años de restricciones de elección del consumidor y billones de dólares en costos ocultos para los estadounidenses”.

¿Desaparecerá por completo el botón de auto stop/start?

La tecnología no está prohibida.

Los fabricantes aún pueden incluir el sistema si así lo desean. Sin embargo, al ya no existir incentivos regulatorios, es probable que deje de venir de serie en muchos modelos y pase a ofrecerse como opción, si es que se mantiene.

La decisión forma parte de un cambio más amplio en la política federal, alejándose de mandatos regulatorios sobre emisiones vehiculares y gases de efecto invernadero.