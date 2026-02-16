En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Capturan asesino de niña en Yacopi tras cuatro años prófugo: víctima tenía 10 años

Capturan asesino de niña en Yacopi tras cuatro años prófugo: víctima tenía 10 años

El caso ocurrió en 2021 en Tolima. El asesino fue capturado en zona rural de Cundinamarca cuando intentaba evadir a las autoridades con documentos falsos.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

