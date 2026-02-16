Capturan asesino de niña en Yacopi tras cuatro años prófugo: víctima tenía 10 años

Después de cuatro años de búsqueda, las autoridades capturaron a Hermógenes Ramírez Zabala, de 70 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de una niña de 10 años ocurrido en diciembre de 2021. La detención se produjo en zona rural de Yacopí, en una operación conjunta entre la Policía, el CTI de la Fiscalía y el Ejército.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2021 en la finca El Romance, en la vereda El Llovedero del municipio de Ortega. Según el material probatorio, el capturado vivía cerca de la familia de la menor y, al parecer, habría ganado su confianza con regalos como chocolates, juguetes y un teléfono celular.

Las autoridades sostienen que, tras intentar abusar sexualmente de la niña y recibir una negativa, el hombre presuntamente le disparó, causándole la muerte. El crimen generó conmoción en la región y permaneció en investigación durante varios años, mientras el sospechoso evadía a la justicia.

La captura se concretó en la vereda Corinto, donde, según el reporte oficial, el hombre intentó evitar su detención presentando documentación falsa. Tras su arresto, fue puesto a disposición de un juez de control de garantías, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas.