Centro Democrático denuncia riesgo electoral en Casanare por traslado de punto de escrutinios

A través de un comunicado, el partido Centro Democrático lanzó una alerta por riesgos electorales en el departamento del Casanare, a causa del traslado del lugar de los escrutinios para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Según la denuncia, el lugar definido para este proceso es alejado de la zona urbana de Yopal, y no cuenta con la infraestructura y la seguridad necesaria.

“No existe ese encerramiento, está en obra el área y eso no brinda unas garantías físicas de seguridad. La denuncia es grave. A hoy, la Gobernación de Casanare tampoco tiene punto donde van a ser los escrutinios departamentales”, señaló a BLU Radio Jonathan Camargo, coordinador departamental, el partido Centro Democrático.

En el mismo documento, el partido Centro Democrático llama la atención a su militancia a rodear el proceso electoral y pide a los entes de control las garantías necesarias para el ejercicio democrático.



“El llamado es a la Procuraduría y a la Registraduría que no nos permitamos que tengamos una vulneración de los derechos electorales de los casanareños, que esto es grave para nosotros y es grave para el proceso electoral. Creemos que se puede estar configurando hasta delitos electorales de este proceso, teniendo en cuenta que no tenemos la logística”.

Por estos, hechos el Centro Democrático ya interpuso una acción de tutela que ya fue admitida por un juez de Yopal.