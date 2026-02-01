Lafaurie sobre salida del Centro Democrático: no he renunciado al partido y menos aún María Fernanda

El exviceministro de Agricultura y presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, aseguró que ni él ni su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, han renunciado al Partido Centro Democrático, luego de la polémica generada por la filtración, según Lafaurie, de una carta enviada a la Dirección Nacional de esa colectividad.

En el documento, dirigido a Gabriel Vallejo Chujfi, director general del partido, Lafaurie expresó reparos frente al proceso interno de selección de la candidata presidencial, y que posteriormente fue interpretado como una renuncia formal.

En su pronunciamiento, Lafaurie aclaró que las observaciones planteadas en la carta no cuestionan el resultado de la elección interna, en la cual fue elegida Paloma Valencia, a quien reconocen como la candidata presidencial del partido, sino el procedimiento mediante el cual se desarrolló el proceso.

El presidente de Fedegán señaló que, de acuerdo con los estatutos del Centro Democrático, la renuncia de un integrante del partido debe manifestarse de manera expresa y por escrito, condición que, según afirmó, no se cumplió en ningún momento. “La manifestación escrita de mi voluntad de renunciar no existe, porque sencillamente no la he presentado”, señaló el exviceministro de Agricultura.



Lafaurie explicó que la carta filtrada, firmada por él y en representación también de María Fernanda Cabal, tenía como propósito expresar inconformidad y plantear una propuesta de escisión política, con el fin de que la senadora pudiera abrir nuevos espacios en su proyecto político, sin que el pronunciamiento implicara abandonar la colectividad.

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie Fotos: AFP y @jflafaurie

Asimismo, cuestionó la respuesta de la Dirección Nacional del partido, a la que calificó como “escueta”, al considerar que se limitó a emitir un comunicado sin dar respuesta de fondo a las inquietudes planteadas y que fue tomado como una carta de renuncia, puesto que en ningún momento se indicó que fuera de tal manera.

Publicidad

“Así las cosas, aunque el comunicado de la Dirección del partido lamenta mi renuncia y agradece mis servicios, yo también agradezco esas palabras, pero la manifestación escrita de mi expresa voluntad de renunciar no existe porque, sencillamente, no la he presentado”, indicó en su columna en Contexto Ganadero.

Además, defendió su decisión de hablar en nombre de su esposa, señalando que fue una determinación conjunta tomada durante la campaña y en ejercicio de sus derechos como miembro del partido y de su Dirección Nacional.

En medio de sus declaraciones, Lafaurie denunció la existencia de intereses internos dentro del Centro Democrático que, según él, influyen en las decisiones del partido para favorecer agendas particulares y excluir a ciertos sectores.

Publicidad

“Hay titiriteros visibles que mueven hilos invisibles en el partido para mover sus propias agendas y sacar a codazos a quienes les estorban. Uno de ellos, escondido tras los editoriales de un medio digital”, añadió en la columna.

Pese a la controversia, Lafaurie afirmó que tanto él como María Fernanda Cabal mantienen su identificación con los principios fundacionales del Centro Democrático, especialmente con una visión política de derecha, y aseguró que continúan a la espera de una respuesta formal por parte del partido frente a las solicitudes planteadas.