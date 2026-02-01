Reabren de forma gradual el paso de personas por el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto

El cruce de personas a través del paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, comenzará el lunes, informó este domingo el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT).

"Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida hacia y desde Gaza, comience mañana", señaló el COGAT en un comunicado.

Horas antes, este organismo había indicado que Rafah estaba "abierto" si bien se encontraba en una fase piloto preliminar y los actores implicados estaban aún llevando a cabo "preparaciones preliminares" previas al movimiento de la población.



Egipto confirma que el cruce de Rafah reabrió en pruebas

Fuentes de la seguridad egipcia también confirmaron a EFE que el paso abrió hoy "a modo de prueba" para probar los mecanismos acordados de tránsito de personas y mercancías.

Para este domingo estaba prevista la salida de 150 gazatíes de la Franja (50 pacientes médicos y 100 acompañantes), indicó a EFE el Ministerio de Sanidad del enclave, que dijo, sin embargo, no haber recibido la notificación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para organizar su traslado.



El Ejército de Israel había anunciado que el movimiento de entrada y salida a Gaza a través de Rafah comenzaría este domingo. Según la fuente de seguridad egipcia, el paso tendrá capacidad para unas 200 personas: las 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán. "Sólo los residentes aprobados podrán entrar (en el enclave) y serán transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad", detalló.

El paso de personas estará coordinado con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea.

Israel cerró el cruce el 7 de mayo de 2024, bloqueando el acceso de ayuda a través de este paso, el enlace vital de Gaza con el resto del mundo, al ser el único punto de contacto de la Franja con el exterior, fuera del control israelí.

Más de 50 parejas se casaron al tiempo en Gaza // Foto: AFP

150 gazatíes a la espera

El Ministerio de Sanidad de Gaza ya había anunciado a primera hora de este domingo no haber recibido ningún permiso ni indicación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la que coordina la salida de pacientes del enclave palestino, para la evacuación que había prevista hoy de 150 palestinos por Rafah al exterior.

En total, según detalla Sanidad, para este domingo estaba prevista la salida de 150 gazatíes (50 pacientes y 100 acompañantes) por el cruce de Rafah, cerrado desde mayo de 2024.

El Ejército israelí había anunciado este viernes que el cruce de Rafah se reabriría este domingo tanto para la entrada como para la salida de personas, dando a entender que hoy ya estaría totalmente operativo.

El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde la ofensiva contra el sur de Gaza de mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego, negociado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en octubre del año pasado.

Antes de la ofensiva bélica israelí que ha devastado Gaza, Rafah era un cruce vital para la entrada de mercancías. Además, la Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 16.500 enfermos y heridos que necesitan salir de Gaza para recibir atención médica urgente.

El tránsito seguirá controlado por las fuerzas israelíes, que este sábado lanzaron una oleada de ataques por todo el territorio que mataron a una treintena de gazatíes, entre ellos muchos niños.

