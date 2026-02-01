En vivo
Reabren de forma gradual el paso de personas por el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto

Reabren de forma gradual el paso de personas por el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto

El cruce de Rafah permanecía cerrado desde mayo de 2024, cuando Israel tomó control militar del lado gazatí del paso.

