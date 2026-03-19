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Blu Radio  / Mundo  / Israel ataca mayor yacimiento de gas en Irán y mata al ministro de Inteligencia: 20 días de guerra

Israel ataca mayor yacimiento de gas en Irán y mata al ministro de Inteligencia: 20 días de guerra

Además, los ataques siguen sin ninguna señal de desescalar y este miércoles han dejado dos nuevos muertos en Israel, dos señores mayores por un ataque con una bomba de racimo.

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