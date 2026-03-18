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Blu Radio  / Mundo  / Irán confirma muerte de su ministro de Inteligencia por bombardeo de Israel

Irán confirma muerte de su ministro de Inteligencia por bombardeo de Israel

El presidente Masud Pezeshkian confirmó el fallecimiento de Ismail Jatib en ataques atribuidos a Israel, en medio de una escalada militar que ya deja más de mil muertos.

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