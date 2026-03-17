En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Dos muertos en Tel Aviv, Israel, tras múltiples ataques con misiles de Irán

Dos muertos en Tel Aviv, Israel, tras múltiples ataques con misiles de Irán

Alrededor del 50 por ciento de los misiles iraníes disparados a Israel desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo.

Ataques en Tel Aviv de parte de Irán
Ataques en Tel Aviv de parte de Irán //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad