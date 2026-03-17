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Blu Radio  / Mundo  / Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional

Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional

Mediante un mensaje con la fotografía de quien era considerado mano derecha del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jameneí, la cuenta de X de Lariyani anunció su muerte "como mártir".

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