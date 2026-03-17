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Blu Radio  / Mundo  / Israel dice que su ejército mató al jefe de seguridad iraní, Alí Larijani

Israel dice que su ejército mató al jefe de seguridad iraní, Alí Larijani

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, ySoleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro.

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