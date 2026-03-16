Trump anuncia que su jefa de gabinete, Susie Wiles, tiene cáncer de mama

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que su jefa de gabinete, Susie Wiles, había recibido un diagnóstico de cáncer de mama en una fase temprana, pero aseguró que seguirá desempeñando ese papel clave en su gobierno.

Primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, Wiles, de 68 años, ha recibido amplio reconocimiento por gestionar entre bastidores el segundo mandato de Trump.

"Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, desgraciadamente, le han diagnosticado un cáncer de mama en fase inicial y ha decidido afrontar este desafío INMEDIATAMENTE, en lugar de esperar", publicó Trump en su red Truth Social.

"¡Tiene un equipo médico fantástico, y su pronóstico es excelente!", subrayó.



Trump añadió que "durante el periodo de tratamiento, ella pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca, lo que a mí, como presidente, me hace muy feliz".

"Susie, una de mis asesoras más cercanas e importantes, es fuerte (...) ¡Pronto estará mejor que nunca!", aseguró el mandatario.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Trump se enfrenta a una serie de desafíos que van desde la guerra con Irán hasta los bajos índices de aprobación de su Partido Republicano antes de las cruciales elecciones legislativas de medio mandato en noviembre.

Publicidad

Wiles comenzó a trabajar para Trump en Florida durante la campaña presidencial de 2016. Trump, que la apodó "La Dama de Hielo", la ha llamado "la mujer más poderosa del mundo".

Aunque mantiene un perfil bajo en público, en privado Wiles es una firme guardiana del acceso al mandatario. Su misión principal ha sido evitar que se repitan el caos y las luchas internas que marcaron el primer período de Trump en la Casa Blanca (2017-2021).