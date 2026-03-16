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Blu Radio  / Mundo  / Trump anuncia que su jefa de gabinete, Susie Wiles, tiene cáncer de mama

Trump anuncia que su jefa de gabinete, Susie Wiles, tiene cáncer de mama

Primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, Wiles, de 68 años, ha recibido amplio reconocimiento por gestionar entre bastidores el segundo mandato de Trump.

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