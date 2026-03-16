Las negativas a petición de Trump para escoltar buques en el estrecho de Ormuz

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el Gobierno australiano dijeron este lunes que no enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz como ha pedido el presidente de EE. UU., Donald Trump, que también ha lanzado advertencias a la OTAN si no le presta ayuda.

Mientras, el aeropuerto de Dubái suspendió temporalmente vuelos tras un incidente con un dron, e Israel, que ha prometido una guerra larga, volvió a bombardear el Líbano.

Aquí lo último del conflicto, que entra en su tercera semana:



Sin planes de despliegue internacional en Ormuz

- Takaichi, que realizará un difícil viaje a EE. UU. esta semana, rechazó este lunes que existan planes de despliegue militar en el estrecho de Ormuz, después de que Trump dijera en redes sociales que espera que "muchos países", incluido Japón, envíen "buques de guerra" a Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro".

- Igualmente, el Gobierno australiano dijo este lunes que no enviará buques de la Armada a Ormuz, en línea con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, quien declaró el domingo que su país no participará en una misión para asegurar el estrecho.



Advertencias de Trump a la OTAN y a China

- Trump advirtió este domingo que la OTAN se enfrenta a "un futuro muy malo" si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por Ormuz, según aseguró en una entrevista al Financial Times, apuntando que Europa y China dependen del petróleo del Golfo.



Trump minimiza el posible apoyo de Rusia a Irán Fotos: AFP

- El mandatario también se refirió a la visita que tiene prevista a China a finales de este mes para adelantar que podría retrasarse si Pekín no interviene en Ormuz.

- China no se ha referido aún a estos comentarios, que tienen lugar mientras delegaciones de sendas potencias mundiales celebran en París la sexta ronda de negociaciones desde el inicio de la guerra comercial hace un año, antesala de la prevista visita de Trump a China.

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- La guerra contra Irán definirá las bazas negociadoras de ambos países: mientras EE. UU. continúa siendo dependiente de las tierras raras que produce y exporta China, y que son claves para la industria de defensa en tiempos de guerra, a Pekín le interesa que el tránsito de petróleo por Ormuz vuelva a la normalidad.



EE.UU., en contacto con Irán, mientras Israel ataca Líbano

- En este contexto, Trump aseguró este domingo que está "en contacto" con Irán, pero mostró dudas de que Teherán esté listo para llevar a cabo negociaciones serias que pongan fin a la intervención.

- Mientras, el Ejército de Israel, que prometió la víspera continuar la ofensiva contra Irán hasta eliminar "amenazas existenciales", volvió a anunciar bombardeos contra el Líbano entre la noche del domingo y el lunes, en los que al menos 10 personas han muerto, según el Ministerio de Salud libanés.

- Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, dijo este lunes que el ataque lanzado por Israel contra depósitos de combustible en Teherán constituye un "ecocidio", tras envolver la capital iraní en una nube tóxica.



Dubái suspende vuelos

- Las autoridades de aviación civil de Dubái anunciaron este lunes la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) como medida preventiva tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, sin causar víctimas.

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- La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció el domingo una nueva oleada de bombardeos contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Oriente Medio, incluida Emiratos Árabes Unidos (EAU).



Comienza la liberación de barriles

- El Gobierno de Japón comenzó este lunes a liberar reservas de petróleo, en su primera medida de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirmó este domingo la liberación inmediata de 400 millones de barriles de petróleo de reservas en Asia y Oceanía, medida excepcional ante el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Extracción de petróleo Foto: AFP

- El brent continuaba este lunes en torno a los 104 dólares por barril alrededor de las 06.15 GMT. Las bolsas asiáticas presentaban resultados mixtos a inicio de semana, con los parqués en rojo (como el de Japón), presentando caídas moderadas.

- Con o sin envíos de buques, Ormuz es una preocupación global: el primer ministro británico, Keir Starmer, abordó este domingo con Trump la importancia de "reabrirlo", y habló con su homólogo canadiense, Mark Carney, sobre el "impacto del cierre continuado" de ese paso.

- Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo este domingo una conversación con su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, en la que le instó a que su país restablezca "lo antes posible" la libertad de navegación en el estrecho.