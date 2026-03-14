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Blu Radio  / Mundo  / Trump pide a países enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz tras amenaza de cierre por Irán

Trump pide a países enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz tras amenaza de cierre por Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió de la actuación de Estados Unidos -"ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán".

Ataque-Estrevho-Ormuz-AFP.jpg
Ataque en estrecho de Ormuz
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

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