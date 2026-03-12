En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Petroleros atacados en Irak, cerco a Ormuz y 100 dólares por el brent: 13 días de guerra

Petroleros atacados en Irak, cerco a Ormuz y 100 dólares por el brent: 13 días de guerra

Cuando ya supera en duración a la guerra de los Doce Días de junio de 2025, el conflicto iniciado por EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero continúa causando estragos en Oriente Medio y amenaza con generar una crisis energética pese a las medidas de emergencia tomadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Ataque-Estrevho-Ormuz-AFP.jpg
Ataque en estrecho de Ormuz
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

