Néstor Morales responde a mensaje del presidente Petro sobre escándalo de corrupción

El periodista Néstor Morales durante la emisión de hoy de Mañanas Blu, respondió al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario respondiera en redes sociales a comentarios hechos al aire sobre el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La polémica comenzó cuando el presidente reaccionó públicamente a afirmaciones realizadas en el programa sobre la gravedad del caso de corrupción que involucra a funcionarios del Gobierno y congresistas.

“Escucho a Néstor Morales, hacía mucho no lo hacía, de nuevo calumniando al gobierno. Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia se da alrededor de la captura del senador Wadith Manzur. ¡Qué barbaridad!”, escribió el presidente Petro en un extenso mensaje publicado en X.

En su pronunciamiento, el mandatario defendió la actuación de su Gobierno frente al caso de la UNGRD y sostuvo que no se han entregado cupos indicativos a congresistas: “Si acaso se puede hablar del intento de configurar cuatro cupos de contratación con cuatro contratos en el gobierno”, afirmó el jefe de Estado.

En su mensaje, el presidente recordó denuncias realizadas por él cuando era congresista sobre los llamados “cupos indicativos”, que según afirmó se habrían utilizado en el pasado para asegurar mayorías parlamentarias.

“Cuando descubrí los cupos indicativos en el gobierno de Pastrana (...) hallé a más de cien congresistas con cupos que llegaron a sumar 250.000 millones de pesos del año 2000”, aseguró Petro.



El mandatario sostuvo además que esa práctica se mantuvo durante distintos gobiernos posteriores, pero aseguró que en su administración decidió prohibirla.

“En la primera reunión de mi consejo de ministros no solo enseñé en qué consistían los cupos (...) y prohibí otorgarlos en cualquier lugar de la administración”, señaló.



La respuesta de Néstor Morales al presidente Petro

Durante la emisión del programa, Morales respondió directamente al mensaje del presidente luego de que Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, le informara que el mandatario estaba reaccionando en tiempo real a sus declaraciones.

“Muy bien, como el señor presidente me dedica este trino, ya lo veo (...) me permito responderle. Le agradezco al señor presidente su sintonía”, afirmó el director de Mañanas Blu.

El periodista insistió en que la gravedad del escándalo ha quedado evidenciada en las investigaciones judiciales. “Si le molesta tanto, señor presidente, que yo diga que es el mayor escándalo de corrupción, le voy a recordar por qué”, expresó.

Morales mencionó varios de los procesos judiciales derivados del caso y los funcionarios involucrados: “Por esto, señor presidente, está presa su consejera política Sandra Ortiz. Por esto está preso Iván Calle (...) pero también están presos personas que usted nombró, como Olmedo López y Schneider Pinilla”, dijo.

También se refirió a otros exfuncionarios cercanos al gobierno que, según afirmó, enfrentan investigaciones o procesos judiciales: “Y están fugados, señor presidente, el cínico, el corrupto, el delincuente Carlos Ramón González (...) está huyendo y en condición de asilo en Nicaragua”, aseguró.

Morales reiteró su postura frente al caso y sostuvo que, a su juicio, se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en el país: “Este no es un escándalo frívolo. Este es, me sostengo, señor presidente, tal vez el peor, el más asqueante escándalo de corrupción”, afirmó al aire.

El periodista también cuestionó la defensa del Gobierno frente a los hechos investigados por la Fiscalía: “Usted que prometió que iba a actuar diferente (...) con todos estos funcionarios puestos en la cárcel por la Fiscalía o por la Corte Suprema de Justicia, esto no tiene defensas”, agregó.

Este es el momento en que Néstor Morales le responde al presidente Petro: