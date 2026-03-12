Escándalo UNGRD: Wadith Manzur anunció que se pone a disposición de la Corte Suprema de Justicia

A través de su cuenta en X, el senador Wadith Manzur aclaró que está a disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por presunto cohecho impropio relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”, indicó el senador.

Confío en la justicia y en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia, tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley agregó el congresista en X.

La Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra él y la representante a la Cámara Karen Manrique quienes se presentó ante las autoridades en Tame, Arauca.



Según la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, los congresistas habrían aceptado presuntamente ofrecimientos del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

La investigación señala que en varias reuniones privadas se habría acordado impulsar contratación e interventorías de tres proyectos de la Ungrd en Córdoba, Arauca y Bolívar. En el mismo proceso la Corte llamó a juicio a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.