Al grito de 'vice' 'vice', Juan Daniel Oviedo fue ovacionado en concierto de Miguel Bosé en Bogotá

Lo que debía ser una noche de nostalgia y baladas españolas en el Movistar Arena de Bogotá terminó convirtiéndose en un termómetro político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Al cierre de la presentación del icónico Miguel Bosé, el protagonismo se desplazó de la tarima a los pasillos del recinto, donde Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y actual concejal de Bogotá, fue el centro de una espontánea manifestación.

La escena ocurrió cuando el espectáculo ya estaba llegando a su final y cientos de asistentes comenzaban a salir del recinto. En medio de la multitud, varios asistentes reconocieron a Oviedo, algunos se acercaron a saludarlo y otros comenzaron a aclamarlo. Lo que comenzó como susurros de "¡ese es!" escaló rápidamente hasta convertirse en un coro: “¡Vice, vice, vice!”. A Oviedo se le vio genuinamente emocionado. Los videos que circulan en redes sociales muestran al economista respondiendo al entusiasmo con brincos, saludos efusivos y una sonrisa.

Se espera que para este jueves 12 de marzo, Paloma Valencia haga el anuncio oficial, luego de varias reuniones privadas con Oviedo. La candidata presidencial Paloma Valencia sostuvo este miércoles una reunión decisiva con el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, a quien le ofreció formalmente acompañarla como fórmula vicepresidencial.

Al final del concierto de Miguel Bosé, el Movistar Arena encontró a Juan Daniel Oviedo y coreraron el “Ese es” y el “Vice” ¿qué les parece? pic.twitter.com/WgxAwmWHMJ — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) March 12, 2026

La cita tuvo lugar en un hotel de Bogotá y se prolongó por más de una hora. El encuentro comenzó hacia las 10:00 de la mañana y, según trascendió, se desarrolló de manera reservada, sin la presencia de asesores, después de varios días de acercamientos entre los equipos de ambas campañas.



La polémica entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo surge en el marco de las negociaciones para que el exdirector del Dane se convierta en la fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático, tras la Gran Consulta por Colombia en la que ella resultó ganadora y él ocupó el segundo lugar. vicepresidencia.

El principal punto de fricción es la postura frente al Acuerdo de Paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Oviedo ha sido enfático en que no se sumará a una campaña que no respete lo pactado en 2016 ni modere los ataques a la justicia transicional, mientras Valencia ha reiterado que no renunciará a sus críticas a la JEP. Estas “líneas rojas” han frenado la concreción de la fórmula, pese a que ambos coinciden en la necesidad de articular un proyecto para derrotar al petrismo en 2026.​

A la tensión programática se suma el hecho de que, según Oviedo, no ha existido un ofrecimiento formal y cerrado, aunque reconoce que sí hubo un planteamiento político cuya decisión final quedó en manos de Valencia. Mientras sectores del uribismo promueven su nombre para ampliar la base hacia el centro, otras voces dentro del partido observan con recelo sus condiciones, lo que ha alimentado el debate interno y las pullas públicas alrededor de quién debe ocupar la casilla vicepresidencial.