Elecciones Colombia 2026

Luz María Zapata será la fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo

Murillo y Zapata se inscribirán ante la Registraduría para la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Luz María Zapata será la fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo
Luz María Zapata, la fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo.
Fotomontaje Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

