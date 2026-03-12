Luz María Zapata será la fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo

Luz María Zapata será la fórmula a la vicepresidencia del excanciller y exembajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.

Murillo se inscribirá este viernes en horas de la tarde como candidato presidencial para la primera vuelta.

Zapata ha trabajado en diferentes gremios, es politóloga de la Universidad de los Andes y fue directora de Asocapitales entre 2018 y 2025.

Es importante recordar que en las últimas horas se han conocido las fórmulas a la vicepresidencia de diferentes candidatos.



El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda anunció que lo acompañará la senadora y líder indígena Aida Quilcué. La fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo será Edna Bonilla, exsecretaria de educación de Bogotá.

Además, Abelardo de la Espriella anunció que su fórmula vicepresidencial será José Manuel Restrepo.

Es importante recordar que Luz María Zapata había anunciado que sería candidata a la presidencia, una decisión que queda descartada tras aceptar ser fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo.